В Томске конкурс на пост мэра города назначили на 22 августа

Прием документов от кандидатов начнется 10 июля

ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Конкурс на пост мэра Томска назначили на 22 августа после несостоявшихся выборов в апреле. Такое решение приняли депутаты городской думы во вторник во время общего собрания, передает корреспондент ТАСС.

"Решение [провести конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Томска 22 августа] принято", - сказал спикер гордумы Чингис Акатаев.

По решению депутатов, прием документов начнется 10 июля, а закончится 10 августа. Если конкурс состоится, то выборы пройдут 5 сентября.

В новую конкурсную комиссию вошли семь депутатов гордумы: Анжелика Белоусова ("Справедливая Россия"), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Василий Еремин ("Яблоко), Илья Леонтьев ("Единая Россия"), Игорь Лютаев (беспартийный), Андрей Петров (КПРФ), Ксения Старикова ("Новые люди").

Выборы мэра Томска, которые прошли 11 апреля в формате конкурсного отбора, признали несостоявшимися из-за того, что оба кандидата взяли самоотвод в день голосования. Всего на эту должность претендовали восемь человек, в качестве кандидатов утвердили двоих: бизнесмена, депутата областной думы по списку от КПРФ Максима Лучшева и и.о. мэра Томска ("Единая Россия") Михаила Ратнера.