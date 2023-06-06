В Алтайском крае назначили дату выборов губернатора

Их собираются провести 10 сентября 2023 года

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собраний Алтайского края назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. Решение принято на сессии краевого парламента во вторник.

"В соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах и референдумах, мы должны назначить очередные выборы губернатора Алтайского края на второе воскресенье сентября. То есть на единый день голосования 10 сентября 2023 года", - сказал заместитель председателя Законодательного собрания Денис Голобородько.

Выборы губернатора в регионе проводятся раз в пять лет. Главой Алтайского края в 2018 году был выбран Виктор Томенко.