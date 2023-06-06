Пушилин: ВСУ после попыток прорыва в ДНР накануне были отброшены, неся потери

По словам врио главы ДНР, характерной чертой недавних атак ВСУ стало использование западной техники

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) накануне были отбиты, подразделения противника понесли серьезные потери, заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Вчера <...> противник совершил один отвлекающий удар, и уже потом на определенных участках ребятам было очень сложно сдерживать [атаки ВСУ]. На сегодняшний момент <...> противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, характерной чертой недавних атак ВСУ стало использование западной техники, включая танки Leopard и колесные танки АМХ-10, которые ранее не были задействованы так массово на разных участках фронта.