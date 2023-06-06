6 июня, 05:52,
обновлено 6 июня, 06:35

Хуснуллин и Оверчук посетят Таджикистан в конце июня

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, визит будет "хорошей возможностью посмотреть в комплексе, что еще нужно сделать, чтобы решить вопросы, которые того требуют"

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук 19-20 июня планируют посетить Таджикистан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Марат Хуснуллин приезжает в середине июня, 19-20 числа, по-моему, в Таджикистан вместе с еще одним вице-премьером Алексеем Оверчуком", - сказал Лавров.

По словам главы российского дипведомства, визит будет "хорошей возможностью посмотреть в комплексе, что еще нужно сделать, чтобы решить вопросы, которые того требуют, наметить новые пути, поставить новые задачи для доклада президентам". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичОверчук, Алексей Логвинович
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