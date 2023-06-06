РФ продолжит содействовать модернизации Вооруженных сил Таджикистана

Все запланированные объемы будут реализованы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие в модернизации военно-технического комплекса Таджикистана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Говорили о выполнении договоренностей в сфере военного и военно-технического сотрудничества, включая реализацию программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана. Мы будем продолжать оказывать соответствующее содействие Душанбе", - сказал Лавров.

"Все запланированные объемы будут реализованы", - добавил глава МИД РФ.