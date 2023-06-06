Пушилин: попытки ВСУ перейти в наступление прослеживаются на разных участках в ДНР

По словам врио главы региона, "противник был оттеснен, понеся достаточно серьезные потери"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Попытки ВС Украины перейти в контрнаступление прослеживаются на разных участках линии соприкосновения в ДНР, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

"Попытки обострения, или так называемого контрнаступления прослеживаются на разных участках в ДНР, пытаются прощупывать", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, самая горячая точка сейчас - это угледарское направление. "Вернее, стык между ДНР и Запорожской областью", - уточнил врио главы ДНР.

Противник, продолжил Пушилин, не занял никаких позиций позавчера. "Вчера же был более сложный день. Противник совершил один отвлекающий удар. Но на сегодняшний момент информация поступает с разных участков, противник был оттеснен, понеся достаточно серьезные потери", - уточнил он, добавив, что ВСУ в своих атаках использует технику, которая поставлялась западными странами в последнее время, в том числе танки Leopard.

"На севере республики на одном участке еще, наверное, дней 10 назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения. Пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись два танка украинских. И они вместо того, чтобы отражать атаку, начали уничтожать Leopard. Расстреляли его до неузнаваемости. Для них было главной целью не допустить попадания танка нашим подразделениям", - сказал он.