Лавров заявил, что РФ и Таджикистан продолжат борьбу с терроризмом и наркотрафиком

По словам главы МИД РФ, у Москвы и Душанбе совпадают подходы "по большинству вопросов"

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Москва и Душанбе намерены продолжать работу в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Будем и далее бороться с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, очень ценим наше союзническое взаимодействие", - сказал глава дипведомства РФ.

Лавров указал, что в ходе встречи особо обсуждалась ситуация вокруг Афганистана. "У нас тесные, доверительные консультации проводятся регулярно. Мы вместе работаем на международных площадках - это и Московский формат, ОДКБ, ШОС, - продолжил он. - У нас совпадение подходов по большинству вопросов, это прежде всего необходимость создания в стране [в Афганистане] инклюзивного правительства, инклюзивного и в этническом, и в политическом смысле, и, конечно же, противостояние исходящим из Афганистана угрозам терроризма, незаконной миграции, наркотрафику".

Глава МИД РФ отметил, что "в этом смысле большое значение будут иметь действия по реализации решений саммита Центральная Азия - Россия, который состоялся осенью прошлого года в Астане". "Мы сейчас завершаем работу над планом реализации этих договоренностей", - подытожил Лавров.