Посольство РФ: Россия ценит усилия Индонезии по содействию решению кризиса на Украине

При этом, как отметили в диппредставительстве, отказ от инициативы Джакарты говорит о нежелании Киева и его кураторов рассматривать мирные варианты решения конфликта

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Россия ценит усилия Индонезии по содействию урегулированию кризиса на Украине, однако отказ от инициативы Джакарты говорит о нежелании Киева и его кураторов рассматривать мирные варианты решения конфликта. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Джакарте.

"Мы ценим усилия индонезийской стороны по содействию урегулированию кризиса на Украине. Тем не менее, наблюдаем нежелание киевского режима и его западных кураторов рассматривать какие-либо мирные решения конфликта. Это в очередной раз подтверждается их категоричным отказом от выдвинутой Индонезией инициативы", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве не комментируют сообщения о встрече индонезийских эмиссаров с российскими дипломатами, которая была посвящена мирной инициативе по Украине, выдвинутой министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Источник ТАСС ранее сообщил о том, что такая встреча имела место, но не уточнил, на каком уровне она прошла, и не привел подробностей.

3 июня Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена во время его выступления на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.