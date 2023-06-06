Выборы губернатора Чукотки назначили на 10 сентября

В единый день голосования в регионе также пройдут избирательные кампании по выборам главы поселка Угольные Копи, глав и совета депутатов Билибинского муниципального района и городского округа Эгвекинот

ТАСС, 6 июня.Депутаты Чукотского автономного округа назначили на 10 сентября выборы губернатора региона, сообщается на сайте окружного парламента.

"Депутаты окружного парламента на очередной сессии приняли постановление "О назначении выборов губернатора Чукотского автономного округа". Жителям Чукотки предстоит выбрать высшее должностное лицо региона в единый день голосования 10 сентября", - говорится в сообщении.

По словам председателя парламента региона Валентины Рудченко, 9 июня постановление будет опубликовано в газете "Крайний Север". "К этому моменту будет завершен процесс формирования участковых избирательных комиссий и начнется подготовка к важнейшему политическому событию региона - выборам губернатора Чукотского автономного округа", - приводятся в сообщении ее слова.

В единый день голосования на Чукотке также пройдут избирательные кампании по выборам главы поселка Угольные Копи, глав и совета депутатов Билибинского муниципального района и городского округа Эгвекинот, а также совета депутатов городского округа Певек.

Президент РФ Владимир Путин 15 марта принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, который возглавлял регион с 3 июля 2008 года. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики.