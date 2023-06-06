6 июня, 07:55,
обновлено 6 июня, 08:14

Лавров: Запад предпринимает усилия по гуманитарному и военному проникновению в ЦА

Глава МИД РФ призвал партнеров из Центральной Азии критически воспринимать "навязываемые западниками схемы сотрудничества

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Страны Запада предпринимают усилия по гуманитарному и военному проникновению в Центрально-Азиатский регион (Центральная Азия, ЦА). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая во вторник в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

"Сегодня наблюдаются целенаправленные усилия Запада по напористому проникновению, в том числе гуманитарному и военному, в Центральную Азию", - сказал глава российской дипломатии.

Лавров призвал партнеров из Центральной Азии критически воспринимать "навязываемые западниками схемы сотрудничества и в военной области, и программ обучения сотрудников правоохранительных органов". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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