Лавров: Запад предпринимает усилия по гуманитарному и военному проникновению в ЦА

Глава МИД РФ призвал партнеров из Центральной Азии критически воспринимать "навязываемые западниками схемы сотрудничества

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Страны Запада предпринимают усилия по гуманитарному и военному проникновению в Центрально-Азиатский регион (Центральная Азия, ЦА). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая во вторник в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

"Сегодня наблюдаются целенаправленные усилия Запада по напористому проникновению, в том числе гуманитарному и военному, в Центральную Азию", - сказал глава российской дипломатии.

Лавров призвал партнеров из Центральной Азии критически воспринимать "навязываемые западниками схемы сотрудничества и в военной области, и программ обучения сотрудников правоохранительных органов".