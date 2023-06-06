В ЛНР сообщили об обстреле станции Лантратовка из РСЗО со стороны ВСУ

Как отметил бывший посол республики в Москве Родион Мирошник, разрушена привокзальная инфраструктура

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник открыли огонь по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР, разрушена привокзальная инфраструктура. Об этом сообщил бывший посол республики в Москве Родион Мирошник.

"Боевики нанесли удар по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР. Маленькая станция практически без транспортной инфраструктуры использовалась для пригородных рейсов. Около часа ночи по ней прилетело пять или шесть ракет из РСЗО (реактивной системы залпового огня - прим. ТАСС). Местные жители сообщают, что есть разрушения привокзальной инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник отметил, что о жертвах среди мирных жителей пока не сообщается.