Пескову неизвестно насчет возможности военного положения в приграничных регионах

В некоторых теле- и радиосетях ранее транслировалось фейковое обращение, которое выдавалось за выступление президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно о том, чтобы рассматривалась возможность ввести военное положение на приграничных территориях или же объявить мобилизацию.

Накануне в некоторых теле- и радиосетях транслировалось фейковое обращение, которое выдавалось за выступление президента РФ Владимира Путина. В нем шла речь в том числе о таких мерах.

В ответ на вопрос, обсуждается ли на самом деле возможность военного положения в отдельных регионах или мобилизации, Песков пояснил: "Мне неизвестно об этом".

Пресс-секретарь главы государства в понедельник сообщил ТАСС, что видео с якобы "экстренным обращением президента" - это взлом, на самом деле такого выступления не было. Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) "Мир" также заявила о взломе эфира, подчеркнув, что врезка в трансляцию их телеканала и радио была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания.

Новая Таволжанка

Представителя Кремля также попросили прокомментировать ситуацию в Новой Таволжанке Белгородской области. "Я, к сожалению, не располагаю этой информацией", - ответил Песков.

Как сообщил ранее во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области почти 500 единиц различных боеприпасов. По его словам, в поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов.