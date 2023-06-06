Путин проведет встречу с губернатором Магаданской области

Все остальные совещания и встречи 6 июня будут носить непубличный характер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщается с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле, он продолжает работу, дни сейчас напряженные, но менее публичные. У него сегодня будет на докладе в рамках продолжения работы с региональными руководителями Носов, губернатор Магаданской области. Все остальные совещания и встречи будут носить непубличный характер", - сказал представитель Кремля.

Носов возглавляет регион с 2018 года, в этом году у него истекает срок полномочий.