Каховская ГЭС и подготовка Киевом терактов с "грязной бомбой". Темы брифинга Пескова

Причины и последствия прорыва на Каховской ГЭС в Херсонской области России и планируемые военной разведкой Украины теракты с применением "грязной бомбой" стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин во вторник работает в Кремле. У главы государства будет с докладом глава Магаданской области Сергей Носов.

О Каховской ГЭС

"Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия".

Обвинения с Запада, будто в разрушении повинна Россия, в Кремле могут "решительно отвергнуть": диверсия произошла "по приказу, поступившему из Киева", и "всю ответственность должен нести киевский режим".

"Эта диверсия ставила под собой одной из целей лишить Крым воды". Тем не менее по водоснабжению полуострова "предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал". Сейчас специалисты работают над проблемами.

"Президент получает доклады от министерства обороны, от других служб".

"Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не достигают поставленных целей", "захлебываются".

В вопросах безопасности Запорожской АЭС эксперты говорят, что угрозы нет, но вопрос остается на контроле.

О необходимости эвакуации из близлежащих районов "нужно ждать сообщения местных властей".

О "грязной бомбе"

У Кремля нет оценок заявления ФСБ о планировавшемся украинской стороной теракте с применением "грязной бомбы".

О военном положении в приграничье

"Мне не известно об этом, там работают соответствующие службы". "Принимаются меры по наведению порядка".

О массовом отравлении сидром