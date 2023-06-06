Каховская ГЭС и подготовка Киевом терактов с "грязной бомбой". Темы брифинга Пескова

Причины и последствия прорыва на Каховской ГЭС в Херсонской области России и планируемые военной разведкой Украины теракты с применением "грязной бомбой" стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин во вторник работает в Кремле. У главы государства будет с докладом глава Магаданской области Сергей Носов.
О Каховской ГЭС
- "Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия".
- Обвинения с Запада, будто в разрушении повинна Россия, в Кремле могут "решительно отвергнуть": диверсия произошла "по приказу, поступившему из Киева", и "всю ответственность должен нести киевский режим".
- "Эта диверсия ставила под собой одной из целей лишить Крым воды". Тем не менее по водоснабжению полуострова "предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал". Сейчас специалисты работают над проблемами.
- "Президент получает доклады от министерства обороны, от других служб".
- "Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не достигают поставленных целей", "захлебываются".
- В вопросах безопасности Запорожской АЭС эксперты говорят, что угрозы нет, но вопрос остается на контроле.
- О необходимости эвакуации из близлежащих районов "нужно ждать сообщения местных властей".
О "грязной бомбе"
- У Кремля нет оценок заявления ФСБ о планировавшемся украинской стороной теракте с применением "грязной бомбы".
О военном положении в приграничье
- "Мне не известно об этом, там работают соответствующие службы". "Принимаются меры по наведению порядка".
О массовом отравлении сидром
- Если это теракт, как заявляет Геннадий Онищенко, "тогда это нужно обращаться в Федеральную службу безопасности".