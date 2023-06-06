6 июня, 10:28
Статья

Каховская ГЭС и подготовка Киевом терактов с "грязной бомбой". Темы брифинга Пескова

REUTERS
Каховской ГЭС
© REUTERS

Причины и последствия прорыва на Каховской ГЭС в Херсонской области России и планируемые военной разведкой Украины теракты с применением "грязной бомбой" стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент РФ Владимир Путин во вторник работает в Кремле. У главы государства будет с докладом глава Магаданской области Сергей Носов.

О Каховской ГЭС

  • "Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия".
  • Обвинения с Запада, будто в разрушении повинна Россия, в Кремле могут "решительно отвергнуть": диверсия произошла "по приказу, поступившему из Киева", и "всю ответственность должен нести киевский режим".
  • "Эта диверсия ставила под собой одной из целей лишить Крым воды". Тем не менее по водоснабжению полуострова "предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал". Сейчас специалисты работают над проблемами.
  • "Президент получает доклады от министерства обороны, от других служб".
  • "Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не достигают поставленных целей", "захлебываются".
  • В вопросах безопасности Запорожской АЭС эксперты говорят, что угрозы нет, но вопрос остается на контроле.
  • О необходимости эвакуации из близлежащих районов "нужно ждать сообщения местных властей".

О "грязной бомбе"

  • У Кремля нет оценок заявления ФСБ о планировавшемся украинской стороной теракте с применением "грязной бомбы".

О военном положении в приграничье

  • "Мне не известно об этом, там работают соответствующие службы". "Принимаются меры по наведению порядка".

О массовом отравлении сидром

  • Если это теракт, как заявляет Геннадий Онищенко, "тогда это нужно обращаться в Федеральную службу безопасности".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичОнищенко, Геннадий ГригорьевичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНосов, Сергей Константинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация