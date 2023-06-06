6 июня, 10:24,
обновлено 6 июня, 10:58
Военная операция на Украине

Володин заявил, что ВСУ не могут достигнуть цели контрнаступления

Как добавил спикер Госдумы, Вооруженные силы Украины несут огромные потери

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Киевский режим не может достигнуть цели своего контрнаступления, ВСУ несут огромные потери. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Второй день идет контрнаступление киевского режима, - написал политик. - Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные". Он констатировал, что "план "Барбаросса-2" рухнул".

По мнению Володина, для всех очевидно, что "против России воюет НАТО", а украинцы - "всего лишь расходный материал".

"Вашингтон и Брюссель готовили и вооружали военные формирования киевского режима. Поощряли теракты и диверсии против мирного населения нашей страны с использованием западного оружия. Втянули в войну европейские государства, обещая успех наступления киевского режима", - напомнил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате действий Восточной группировки войск украинские военные потеряли более 250 человек, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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