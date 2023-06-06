Захарова: РФ предупреждала ООН о планах Украины по разрушению Каховской ГЭС еще осенью

По словам официального представителя МИД РФ, генсека организации Антониу Гутерриша стоит спросить о том, что было сделано для предотвращения катастрофы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Постпредство России при ООН предупреждало генсека организации Антониу Гутерриша о намерениях Украины разрушить Каховскую ГЭС, и сейчас его стоит спросить о том, что было сделано для предотвращения катастрофы. Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?" - говорится в сообщении, которое дипломат сопроводила соответствующим письмом российского постпреда.