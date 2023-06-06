6 июня, 10:51,
обновлено 6 июня, 11:15
Единый день голосования

Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области на новый срок

Кадры рабочей встречи Владимира Путина с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым
© Kremlin.ru

Президент рекомендовал Сергею Носову "напрямую работать с людьми"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Магаданской области Сергея Носова баллотироваться на новый срок в сентябре. При этом глава государства рекомендовал ему "напрямую работать с людьми", чтобы заручиться их поддержкой.

"Что касается одобрения, здесь вопросов нет", - ответил Путин на просьбу Носова поддержать его планы баллотироваться на новый срок полномочий. "Но все-таки самое главное - это поддержка людей. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что многое сделать удалось, еще больше нужно будет сделать. Все-таки выборы есть выборы, и я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми", - обратился президент к губернатору во время рабочей встречи. Глава государства посоветовал "послушать людей", чего бы они ожидали от кандидата и какой хотели бы видеть результат его работы.

"У вас все получается", - оценил Путин работу Носова. По мнению президента, главное, что губернатор умеет "сосредоточить внимание на решении ключевых задач". "И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъем экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, - это социальная сфера", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что в Магаданской области "внутренний региональный продукт растет, промышленное производство растет".

62-летний Носов руководит регионом с 2018 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
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