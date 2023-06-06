Посол РФ: отношения с Румынией более корректные, чем с некоторыми другими странами НАТО

При этом стратегические выводы делать "сейчас невозможно", считает Валерий Кузьмин

БУХАРЕСТ, 6 июня. /ТАСС/. Российско-румынские отношения последнего периода можно оценить как несколько более корректные, чем с рядом других государств - членов НАТО. Об этом заявил во вторник посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Согласен, что российско-румынские отношения последнего периода могут восприниматься как несколько более нейтральные, более корректные, чем [отношения] с рядом других государств - членов НАТО, - сказал он на пресс-конференции в онлайн-формате, организованной по случаю предстоящего Дня России. - Мы это замечаем, и Румыния при сохранении своей политики может вполне рассчитывать на нашу взаимность в плане соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях и в рамках поддержания возможных культурно-гуманитарных и чисто человеческих связей, поскольку у нас есть сотни смешанных семей и людей с двойным гражданством. Мы это понимаем, поддерживаем и стараемся здесь сохранять максимально корректные отношения".

Дипломат подчеркнул, что российская сторона последовательно выступает за сохранение "равноправных, взаимовыгодных, прагматичных отношений" со всеми соседями, "со всеми странами Европы и других континентов".

При этом Кузьмин констатировал, что стратегические выводы делать "сейчас невозможно". "Дело в том, что, к нашему глубокому сожалению, руководство НАТО и, прежде всего, лидеры коллективного Запада в Вашингтоне совершенно безответственно, не понимая рискованности и опасности своего курса, не осознавая до конца его вполне вероятных катастрофических последствий, продолжают эскалацию ситуации на Украине. Поэтому все, что зависит от нас, мы сделаем и будем делать, но, как говорится, "танго нужно танцевать вдвоем", иначе это будет что-то другое, может быть, "казачок".