6 июня, 12:28
Военная операция на Украине

Посольство РФ: визит Клеверли в Киев мог послужить толчком к диверсии на Каховской ГЭС

В диппредставительстве считают, что "такое стечение обстоятельств вряд ли можно назвать случайным"

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Визит главы британского МИД Джеймса Клеверли в Киев мог подтолкнуть украинское руководство к осуществлению диверсии на Каховской ГЭС. Об этом говорится в комментарии, переданном ТАСС посольством России в Лондоне.

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"Обратили внимание, что необъявленная поездка в Киев министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли 5-6 июня по времени совпала с резкой активизацией ВСУ [Вооруженными силами Украины] боевых действий и попытками Киева обострить ситуацию на территории сопредельных регионов Российской Федерации, - отметили дипломаты. - Такое стечение обстоятельств вряд ли можно назвать случайным. Личный визит высокопоставленного британского эмиссара и его ободряющие публичные заверения не могут не восприниматься подконтрольным Западу киевским режимом как подстрекательство к новым военным авантюрам и диверсиям против гражданского населения России. Таким, как преднамеренное разрушение конструкций Каховской ГЭС, что чревато драматичными гуманитарными последствиями".

Как подчеркивается в документе, заявления британского руководства "о мире и ценности жизней украинцев для Лондона - не более чем пустой звук", что подтверждается его целенаправленными шагами, нацеленными на "эскалацию антироссийского "конфликта по доверенности" на Украине, включая поставки Киеву все более мощных и дальнобойных видов наступательных вооружений".

"На этом фоне восторженные рассуждения Джеймса Клеверли об увиденных им в украинской столице распустившихся цветах и позеленевших листьях выглядят особенно цинично", - указали в посольстве. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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