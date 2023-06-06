Балицкий заявил, что ВСУ не добились успехов в Запорожской области

Врио главы региона добавил, что украинские военные продолжают обстреливать территорию Запорожья, в частности Бердянск, Токмак, Пологи и другие населенные пункты, но добавил, что потери российских сил незначительны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Наступление украинских войск на запорожском направлении в последние дни было безрезультатным. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник никаких результатов не добился, сосредотачивать большие силы не решается. Он понимает, что как только соберет большой кулак для удара, наша артиллерия и авиация переварит их достаточно быстро. В направлении от Полог до Васильевки, можно сказать, ничего серьезного не произошло", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территорию региона, в частности Бердянск, Токмак, Пологи и другие населенные пункты, но потери российских сил незначительны.

"Наши потери измеряются единицами. Пока противник не применяет все свои силы. Когда же будет их самый главный удар, мы понимаем, что наносить они его, вероятнее всего, будут у нас. Поэтому мы, естественно, готовимся", - подчеркнул врио губернатора.

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате действий Восточной группировки войск украинские военные потеряли более 250 человек, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину.