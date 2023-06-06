6 июня, 13:10

Путин наградил троих сенаторов орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени

Награды присуждены за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил сенаторов Елену Авдееву, Римму Галушину и Сергея Горнякова орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Награды сенаторам были присуждены за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Авдеевой 54 года, в Совете Федераций она представляет с 2019 года исполнительный орган госвласти Вологодской области, является зампредом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Галушиной 60 лет, с 2018 года является представителем в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа, член комитета по науке, образованию и культуре.

Горнякову 57 лет, в СФ работает с 2019 года, является представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области, член комитета по социальной политике. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГалушина, Римма ФедоровнаАвдеева, Елена ОсиповнаГорняков, Сергей Васильевич
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