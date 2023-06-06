Слуцкий: поставляющий Украине оружие Запад причастен к прорыву Каховской ГЭС

Глава международного комитета Госдумы назвал произошедшее "чудовищным терроризмом, бандитизмом"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Запад причастен к прорыву Каховской ГЭС, так как с прошлого года поставляет оружие Украине. Об этом заявил во вторник лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"Чудовищный терроризм, бандитизм. По-другому не назовешь. Конечно, Запад причастен, потому что если бы не было постоянных со второй половины марта прошлого года поставок летального оружия, то просто нечем было бы бомбить Каховскую ГЭС. Безусловно, нам крайне неприятно, что подобные вещи сегодня могут происходить", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Слуцкий отметил, что враги не остановятся перед самыми бесчеловечными действиями, которые направлены против России.

"Позиция Государственной думы неоднократно доводилась до парламентов мира, и уже сегодня мы в наших контактах с зарубежными коллегами отметили чудовищность того, что произошло, и, к великому сожалению, то, что марионеточный режим в Киеве никак не способен прислушаться к здравому смыслу и изменить то, что происходит сегодня", - добавил он.