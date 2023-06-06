6 июня, 15:40

Путин рекомендовал усилить контроль за тем, как граждане соблюдают противопожарные меры

Руководителям регионов также поручено следить за тем, как организован контроль за противопожарной обстановкой и оперативным тушением природных пожаров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Регионам следует внимательнее следить за тем, чтобы граждане в дачный и туристический сезон соблюдали противопожарные меры, в том числе не жгли сухую траву. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом начала периода массовых выездов граждан в места туризма и отдыха, на дачные и садоводческие участки взять под личный контроль реализацию профилактических мер, направленных на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности, возникновения ландшафтных (природных) пожаров и их перехода на земли лесного фонда", - говорится в одном из пунктов перечня.

Также руководители регионов должны следить за тем, как организован контроль за противопожарной обстановкой и оперативным тушением природных пожаров. Доклад по этой теме президент ждет до 1 июля. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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