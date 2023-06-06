В Подмосковье впервые применят систему электронного голосования на выборах

Это связано с тем, что на портале "Госуслуги" зарегистрировано 5,76 млн жителей области в возрасте 18 лет и старше, что превышает 95% избирателей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жители Московской области смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в сентябре, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Конечно, мы должны совершенствоваться, развиваться. Поэтому появляются новые инструментарии, технологии. В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. На федеральном портале "Госуслуги" зарегистрировано 5,76 млн жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, что превышает 95% избирателей. У нас цифровой регион и, конечно, жители очень много времени экономят", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что во вторник в Доме правительства Московской области прошел форум организаторов выборов и референдумов Подмосковья, посвященный 30-летию избирательной системы РФ. В нем приняли участие Воробьев и председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Я хочу вас поблагодарить, знаю, что в зале присутствуют опытные члены избирательной комиссии и те, кто стоял у истоков системы. <…> Форум посвящен в том числе тому, чтобы эти три ответственных дня были абсолютно прозрачными, удобными. Важно, чтобы максимальное количество людей пришло на избирательный участок. Наш Президент всегда говорит, что легитимность выборов - это святое. Мы в этом заинтересованы», - добавил губернатор.

В пресс-службе рассказали, что в рамках прошедшего форума участники обсудили принцип и стандарты работы членов УИК, открытость и прозрачность избирательных процедур, правовое просвещение молодых и будущих избирателей, техники реагирования на провокации, а также особенности дистанционного электронного голосования.

В этом году подмосковные избиратели смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании - для этого необходимо подать заявление через портал госуслуг с 24 июля по 4 сентября. С 8 по 10 сентября в регионе пройдут 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу № 17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.