Захарова прокомментировала подрыв Каховской ГЭС

По словам официального представителя МИД РФ, тактика Киева все больше напоминает приемы ИГ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Последние действия Киева, в частности подрыв Каховской ГЭС, все больше напоминают приемы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Последние события показывают: тактика Киева все больше напоминает приемы "Исламского государства", будь то удары по гражданской инфраструктуре, захват заложников или запрещенные методы ведения войны", - отметила дипломат.

Захарова назвала подрыв ГЭС "спланированной диверсией киевского режима" и указала, что затопление близлежащих земель будет иметь "тяжелейшие последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а экологический ущерб еще только предстоит установить".

Дипломат также обратила внимание, что вывод о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС сделан Западом менее чем за пару часов после происшествия, а про причастных ко взрывам на "Северных потоках" западные страны продолжают упорно молчать.

6 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушения на ГЭС нанесли серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.