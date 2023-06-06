6 июня, 16:16

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ливана положение дел в республике

Михаил Богданов и Шауки Бу Нассар также рассмотрели некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили ситуацию в республике и развитие событий в ближневосточном регионе. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Ливане и развития событий в регионе Ближнего Востока в целом. С российской стороны была выражена надежда на скорейшее преодоление внутриполитического кризиса в Ливанской Республике на основе нахождения общеливанского консенсуса", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стороны также рассмотрели некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Встреча прошла по просьбе ливанского дипломата. 

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