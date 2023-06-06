У местных администраций появятся единые стандарты организации работы

Глава государства потребовал от кабинета министров к 1 декабря "подготовить и представить предложения по созданию цифровой коммуникационной платформы для органов местного самоуправления, предусмотрев выделение соответствующего финансирования"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Местные администрации должны будут перейти на единые стандарты организации работы, следует из поручений президента РФ Владимира Путина.

"Правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" представить предложения по подготовке единых стандартов организации работы местных администраций с учетом лучших региональных практик оптимизации управленческих процессов, а также по внедрению таких стандартов в отдельных субъектах РФ", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин, которым дан срок до 1 сентября.

Президент потребовал от кабинета министров к 1 декабря "подготовить и представить предложения по созданию цифровой коммуникационной платформы для органов местного самоуправления, предусмотрев выделение соответствующего финансирования".

К этому же времени правительству следует "рассмотреть вопрос о создании и функционировании в муниципальных образованиях муниципальных центров управления, предусмотрев выделение соответствующего финансирования".

Кадровые вопросы

К началу осени Путин также ждет предложений "по обеспечению преимущественного права поступления на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъектов РФ лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов РФ, при наличии у них необходимого стажа работы на муниципальных должностях и должностях муниципальной службы".

Одновременно глава государства потребовал предложения "по разработке механизмов привлечения молодых специалистов и узких специалистов на муниципальную службу, в том числе в сельской местности".

Несколько поручений Путина касаются подготовки для работы в муниципалитетах. Так, правительству вместе с Российской академией народного хозяйства и государственной службы надлежит "представить предложения по совершенствованию образовательных программ высшего образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление"; по актуализации основных образовательных программ по отраслевым направлениям, наиболее востребованным в сфере муниципального управления, с учетом специфики деятельности органов местного самоуправления". На выполнение этих задач президент отвел срок до 1 октября.

Глава государства также потребовал разработать программу развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров", образовательные программы и курсы в дистанционном формате "Цифровой университет муниципалитетов" для представителей муниципального сообщества.

Вопросы поощрения

К 1 сентября Путин ждет от своей администрации предложения "по учреждению почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления в Российской Федерации".

Администрация президента РФ вместе с правительством к 1 октября должна будет представить "предложения по реализации проектов, направленных на поддержку представителей муниципального сообщества (в том числе муниципальных управленческих команд), применяющих лучшие муниципальные практики, предусмотрев выделение соответствующего финансирования".

Также предстоит уточнить "гарантии пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, независимо от места проживания (прохождения службы) в целях приведения этих гарантий в соответствие с гарантиями пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих субъектов РФ". От кабинета министров и региональных властей нужны предложения "по учету стажа работы в органах управления советов муниципальных образований субъектов РФ при исчислении стажа государственной гражданской службы РФ и муниципальной службы".

К 1 октября Администрация президента РФ должна будет представить главе государства "предложения по внесению в нормативные правовые акты РФ изменений, направленных на наделение Ассоциации "Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления" и советов муниципальных образований субъектов РФ статусом социально ориентированных некоммерческих организаций, представляющих интересы муниципального сообщества, с учетом принципов формирования единой системы публичной власти в РФ".

Эти поручения Путин дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое состоялось 20 апреля.