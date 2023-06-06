В МИД РФ назвали разрушение Украиной Каховской ГЭС спланированным террористическим актом

Москва инициирует в Совбезе ООН рассмотрение преступления Киева на Каховской ГЭС, добавили в ведомстве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Разрушение Украиной Каховской ГЭС является заранее спланированным террористическим актом, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС", - заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ решительно осудили разрушение Украиной Каховской ГЭС, которое привело к "масштабной гуманитарной и экологической катастрофе" и нанесло колоссальный ущерб экосистеме устья Днепра. "Подрыв дамбы плотины вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра, - указали в министерстве. - Затоплены населенные пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб от этой диверсии киевского режима нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. В результате неминуемого обмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области".

В этой связи, как заявили в дипведомстве, российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций. "Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

6 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушения на ГЭС нанесли серьезный экологический ущерб, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.-