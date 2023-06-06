Рогов считает, что разрушение Каховской ГЭС увеличивает риски десанта ВСУ на ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что изменение уровня воды ниже и выше по течению от Каховской ГЭС повлияет на положение российских сил, обороняющих берег Днепра

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Снижение уровня воды в Каховском водохранилище из-за подрыва расположенной ниже по течению Днепра дамбы одноименной ГЭС увеличивает риски десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Запорожской АЭС. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Недавно мы говорили о критически высоком уровне воды в Каховском водохранилище, а теперь о критически низком. Сегодня падение уровня воды колебалось от 10 до 35 см в час. Снижение днем было порядка трех метров. Говорят, что максимум уровень может снизиться на семь метров, тогда Днепр как бы обмелеет, пересечь эту водную преграду будет намного легче и быстрее. Создается иллюзия, что ее можно форсировать, высадить десант, захватить плацдарм и Запорожскую АЭС. Это тоже может сподвигнуть ВСУ на активные действия", - сказал Рогов.

Он отметил, что изменение уровня воды ниже и выше по течению от Каховской ГЭС повлияет на положение российских сил, обороняющих берег Днепра. "Ухудшается ситуация по нашему побережью из-под затопления, из-за новой береговой линии, затопленных минных полей и позиций. Это усложняет здесь оборону и тем более наступление в новых реалиях, с учетом того, что левый берег Днепра значительно ниже, чем правый, где находится противник. <...> Ниже по течению, чем Каховская ГЭС, смоет минные поля, и, наоборот, их оголит выше по течению", - пояснил Рогов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что цель подрыва Украиной Каховской ГЭС заключалась в использовании затопления для высвобождения и переброски подразделений ВСУ с херсонского направления в район наступления. По его словам, за время начавших 4 июня наступательных действий на всех направлениях украинские войска потеряли 3,7 тыс. человек личного состава, 52 танка, более 200 боевых бронированных машин.

Во вторник на Каховской ГЭС в результате разрушения задвижек начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень превысил 10 м. В зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозугодья вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.