Замглавы МИД РФ обсудил с координатором ООН решение гуманитарных задач в Сирии

В российском дипведомстве отметили, что встреча прошла по просьбе координатора ООН

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и региональный гуманитарный координатор ООН по Сирии Муханнад Хади обсудили во вторник ситуацию в арабской республике и вокруг нее, а также решение насущных гуманитарных задач.

"Собеседники продолжили развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с упором на решение насущных гуманитарных задач, включая налаживание широкого доступа во все части страны, оказание помощи всем нуждающимся сирийцам без политизации, дискриминации и предварительных условий", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что особое внимание было уделено вопросам приведения международного гуманитарного содействия в соответствии с руководящими принципами и нормами международного гуманитарного права, то есть в координации и по согласованию с Дамаском, а также активизации усилий по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры и мобилизации необходимых финансовых ресурсов.

"Отмечалось, что прогресс по данным задачам, предусмотренным в том числе в резолюции 2672 СБ ООН, будет способствовать не только выправлению общего положения в Сирии, преодолению последствий землетрясения 6 февраля и многолетнего кризиса, но и, в частности, возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места исконного проживания", - добавили в министерстве.

Встреча прошла по просьбе координатора ООН.