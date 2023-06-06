Небензя назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Киевский режим пошел на немыслимое преступление, подорвав дамбу Каховской ГЭС. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление - подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр", - заявил Небензя. Постпред РФ отметил, что затоплены оказались населенные пункты, "тысячи людей нуждаются в эвакуации, она уже началась".

"Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра", - указал дипломат.

Организация Объединенных Наций в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как в случае с украинской провокацией в Буче и подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", отметил он.

Постпред сообщил, что РФ поднимет вопрос о проведении расследования по Каховской ГЭС на заседании Совета Безопасности ООН во вторник. Небензя подчеркнул, что РФ ранее запрашивала проведение расследования по линии ООН провокации в Буче и подрыва газопроводов, но "этого не произошло". "Это не должно повториться в этот раз", - отметил Небензя. "Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как в случае с Бучей и "Северным потоком", - подчеркнул российский дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС.

Россия фиксирует начало кампании по дезинформации о событиях на Каховской ГЭС, отметил он.

Постпред добавил, что у России вызывают глубокое недоумение попытки Секретариата ООН откреститься от осуждения преступлений Украины. Дипломат призвал генсека ООН осудить подрыв Украиной дамбы Каховской ГЭС.