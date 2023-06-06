Небензя допустил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС может быть провокацией Киева против ЗАЭС

Постоянный представитель РФ при ООН добавил, что другой целью могло быть желание отомстить жителям Крымского полуострова, лишив их воды

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Украина могла ставить целью провокацию против Запорожской АЭС при подрыве дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Не исключаем также в этом и подспудную попытку провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал он.

Другой целью, указал Небензя, могло быть желание отомстить жителям Крымского полуострова, оставив их без воды. "Подрыв ГЭС уже привел к экологической катастрофе - затапливаются десятки населенных пунктов ниже по течению Днепра, мелеют Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал, снабжающий водой Крымский полуостров. Иными словами, Киев в очередной раз вознамерился отомстить крымчанам за их выбор в пользу России, оставить без воды население Крыма", - отметил он.

Киев также, очевидно, преследовал военные задачи, "с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного "контрнаступления", которое явно захлебывается и не достигает поставленных Киевом целей", указал Небензя.