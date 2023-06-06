Небензя указал, что в ВСУ давно заявляли о планах взорвать Каховскую ГЭС

Постоянный представитель России при ООН также отметил, что Москва давно предупреждала об угрозе разрушения Каховской ГЭС киевскими властями

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил Украины еще в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре. Об этом во вторник заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

"Хочу подчеркнуть, что руководство ВСУ открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году, - сказал он. - Вот прямая цитата из статьи в [газете] The Washington Post от 29 декабря 2022 года. Слушайте внимательно: "Генерал-майор ВСУ Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS (американских реактивных систем залпового огня - прим. ТАСС) по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни. Испытание прошло успешно, заявил Ковальчук, но этот шаг оставался крайней мерой. Тогда он от него отказался".

Глава российского диппредставительства также отметил, что российские власти давно предупреждали об угрозе разрушения Каховской ГЭС киевскими властями. "В конце октября 2022 года мы распространили в качестве официального документа СБ ООН ноту постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС. Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", - констатировал он.