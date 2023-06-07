6 июня, 21:03
Военная операция на Украине

Небензя: подрыв Украиной дамбы Каховской ГЭС может быть отнесен к военным преступлениям

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Постоянный представитель России при ООН также отметил, что атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Разрушение киевскими властями Каховской ГЭС может быть классифицировано как военное преступление. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов, - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года".

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозугодья вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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