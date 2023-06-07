Небензя: подрыв Украиной дамбы Каховской ГЭС может быть отнесен к военным преступлениям

Постоянный представитель России при ООН также отметил, что атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Разрушение киевскими властями Каховской ГЭС может быть классифицировано как военное преступление. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов, - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года".

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозугодья вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.