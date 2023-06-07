Мишустин в Сочи примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

На заседании будет рассмотрен широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия и дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправляется в трехдневную рабочую поездку в Сочи.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Мишустин примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также глава российского кабмина посетит промышленную выставку "Евразия - наш дом" и поучаствует в работе Третьего Евразийского конгресса и Второго Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Нынешнее заседание Евразийского межправсовета будет вторым в текущем году. Предыдущая встреча премьер-министров ЕАЭС прошла в Алма-Ате в начале февраля.

Повестка заседания Межправсовета

Согласно материалам российского кабмина, на заседании Межправсовета, которое пройдет под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 году, будет рассмотрен широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия и дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Среди значимых вопросов интеграции - развитие транспортной политики, в том числе в рамках торгово-экономического сотрудничества с КНР и сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Она была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином. Ее целью является активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств.

Кроме того, одним из ключевых пунктов повестки заседания станет обсуждение актуальных вопросов функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, в том числе в части устранения барьеров, доработки системы технического регулирования, сотрудничества в электроэнергетической сфере.

Помимо этого ожидается и доклад Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках союза.

Особое внимание участники заседания планируют уделить вопросам энергетики и цифровизации. В рамках цифровой повестки состоится обмен мнениями по вопросу совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Также планируется подписать соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах ЕАЭС.

Заседание Совета глав правительств СНГ

В четверг Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, где в текущем году председательствует Киргизия. Во время мероприятия будут рассмотрены вопросы углубления сотрудничества в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и других областях.

На заседании планируется подписать несколько документов, в частности Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что соглашение продвинет либерализацию торговли в Содружестве, а министр экономического развития России Максим Решетников называл этот документ важной вехой в истории экономического сотрудничества в СНГ.

Кроме того, участники встречи примут Меморандум о сотрудничестве по противодействию мошенничеству на сетях электросвязи, утвердят концепцию развития промышленной кооперации с соответствующим комплексом мер до 2030 года и план мероприятий по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования для минимизации негативных последствий для окружающей среды.

Ожидается и принятие нескольких кадровых решений. Так, планируется рассмотреть вопрос о назначении руководящих сотрудников Исполнительного комитета СНГ и заместителей руководителя Антитеррористического центра Содружества.

Некоторые пункты повестки заседания касаются культурно-гуманитарной сферы. В частности, главы правительств собираются дать старт практике проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья и принять решение о выборе молодежных столиц Содружества на следующие три года. Как указано в материалах российского кабмина, в 2024 году таким городом станет Ташкент (Узбекистан), в 2025-м - Габала (Азербайджан), в 2026-м - Капан (Армения).