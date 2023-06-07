Патрушев посетит Минск для участия в российско-белорусских консультациях по безопасности

В ходе визита секретарь Совбеза РФ проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Вольфовичем

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отправляется с двухдневным визитом в Минск.

Как сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ, в среду Патрушев примет участие в российско-белорусских консультациях по линии советов безопасности c участием министерств и ведомств двух стран. Также в этот день у него состоятся переговоры с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

Визиты в Белоруссию

Последний раз Патрушев был в Минске в июне 2021 года. Тогда он вместе с Вольфовичем проводил консультации по безопасности с участием аппаратов совбезов, нескольких министерств и ведомств двух стран. В ходе консультаций обсуждались вопросы региональной и глобальной безопасности и военного сотрудничества, а также актуальные проблемы национальной безопасности. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, в том числе по проблематике Договора по открытому небу, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, биологической безопасности. Были намечены планы дальнейшего взаимодействия между Россией и Белоруссией по линии аппаратов советов безопасности, военных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов.

Тогда же секретарь СБ РФ был принят президентом страны Александром Лукашенко. С ним он обсуждал вопросы взаимодействия в области безопасности и двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере.

Во время визита Патрушев также посещал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Второй день визита

В четверг секретарь российского Совбеза примет участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ранее сообщал ТАСС, что в ходе мероприятия планируется рассмотреть документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник" и подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, по его словам, участники заседания обсудят вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ и меры по их нейтрализации.

Предыдущее заседание комитета секретарей совбезов ОДКБ прошло в ноябре 2022 года в Ереване. Оно состоялось в рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. По его итогам было принято совместное заявление секретарей совбезов, в котором они, в частности, выразили обеспокоенность ростом проявлений неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, героизации нацизма. Также был утвержден состав Координационного совета по вопросам биологической безопасности.

Комитет секретарей советов безопасности - консультативный и исполнительный орган ОДКБ по вопросам координации взаимодействия государств-членов в области обеспечения их национальной безопасности.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании объединения 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года).