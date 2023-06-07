Совфед может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

На пленарном заседании также с докладом выступит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит несколько законов. Одним из важнейших документов, которые может одобрить верхняя палата парламента, является закон о денонсации договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе. Кроме того, сенаторам предстоит рассмотреть, в частности, закон об основаниях признания недействительными загранпаспортов россиян, о бесплатной юридической помощи участникам СВО и ополченцам Донбасса, а также документ, исключающий дела криминальных авторитетов из ведения суда присяжных.

В начале заседания перед сенаторами выступит председатель Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани. Кроме того, в рамках правительственного часа запланирован доклад вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, она расскажет об экологическом оздоровлении водных объектов и о развитии мелиоративного комплекса Российской Федерации. С докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2022 год выступит Татьяна Москалькова.

Денонсация договора с Украиной

Сенаторы в среду рассмотрят закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Президент РФ Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму 24 мая. Депутаты денонсировали договор 1 июня.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только Российской Федерации. "В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора", - отмечается в документе.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Признание загранпаспорта недействительным

Совфед также может одобрить закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Изменения вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", который дополняется новой статьей об основаниях недействительности паспорта, дипломатического паспорта или служебного паспорта.

Этими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение владельцем паспорта в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта, смерть владельца паспорта, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию. Также паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства и если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке.

Согласно закону, во всех случаях временного ограничения права на выезд из России, предусмотренных законом, либо в случае заключения трудового договора, предполагающего временное ограничение права на выезд из страны, органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления или организации, принявшие решение об ограничении права гражданина на выезд, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, выдают ему или его законному представителю уведомление, в котором указываются основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации. Гражданина или его законного представителя также могут ознакомить под роспись с принятым решением.