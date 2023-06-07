Выборы в Заксобрание Иркутской области нового созыва назначили на 10 сентября

Состав регионального парламента избирается на пять лет

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области на сессии в среду приняло постановление о назначении на единый день голосования 10 сентября 2023 года выборов депутатов в новый созыв регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с завершением работы третьего созыва законодательного собрания нам необходимо назначить дату выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области четвертого созыва. <…> Предлагается назначить дату выборов 10 сентября 2023 года в единый день голосования", - сказал, представляя проект постановления, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин.

В ближайшее время постановление должно быть официально опубликовано, от даты опубликования зависит старт избирательной кампании. В пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области ТАСС пояснили, что выдвижение кандидатов начнется на следующий день после опубликования постановления, а регистрация кандидатов и партийных списков завершится ориентировочно в конце июля - начале августа.

Как сообщила пресс-служба заксобрания области, состав регионального парламента избирается на пять лет, в него входят 45 депутатов, из которых 22 человека избираются по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам.

В конце мая губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам, что готов возглавить список "Единой России" на выборах в заксобрание.