В ЛНР сообщили о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону сил РФ на луганском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнил, что украинские солдаты регулярно идут в атаку, однако несут потери и возвращаются на изначальные позиции

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать на луганском направлении в зоне специальной военной операции, но российские военнослужащие успешно отбивают все удары противника. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В зоне ответственности южной группировки войск на луганском тактическом направлении ситуация существенных изменений не претерпела и остается стабильно напряженной. Противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера, однако существенных успехов не достиг", - сказал он.

Марочко отметил, что российские военнослужащие отражают все атаки противника, и украинские войска, неся потери, "вынуждены возвращаться на ранее занимаемые позиции".

Ранее во вторник Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на луганском направлении, увеличили число артиллерийских систем производства стран-участниц НАТО. По его словам, украинские войска на этом участке фронта также стали активнее применять беспилотные летательные аппараты различного типа и модификаций, в том числе с радиусом действия свыше 300 км.