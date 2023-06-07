Захарова: Запад будет выдавать фейки по Каховской ГЭС, чтобы отвести от себя подозрения

Мировое сообщество просто обязано начать свое собственное разбирательство, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Никаких данных со стороны западников по ситуации с Каховской ГЭС, кроме вбросов и фейков, не будет, они будут давать искажающие реальность сведения, чтобы отвести от себя малейшие подозрения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции "Спутник".

"Мировая журналистика обязана эту тему держать во всех смыслах на плаву. Вот такой страшный каламбур. <...> Потому что, если они сейчас еще раз поверят Западу, поверят Вашингтону, поверят Брюсселю и сделают такую же ошибку, как они сделали с "Северными потоками", надеясь на то, что некое расследование, которое там проводилось, будет иметь какой-то информационный эффект и они получат что-то, они ошибутся в очередной раз", - отметила дипломат.

"Никаких [данных], кроме вливаний, вбросов, фейков, со стороны западников по Каховской ГЭС не будет. Они будут давать бесконечные кадры и бесконечные данные, полностью искажающие реальность, только для того, чтобы отвести от себя малейшие подозрения", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

"Мировое сообщество, мировая журналистика просто обязаны поднять сейчас все эти факты, которые мы привели, и вокруг них все-таки начать свое собственное разбирательство", - указала Захарова.