Захарова: Киев шантажирует Запад, так как без поддержки его режим "исчезнет за секунду"

Украину подпитывают колоссальные натовские вливания, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Нынешние власти Киева давно прибегают к шантажу мирового сообщества, так как этот режим не может существовать без поддержки Запада и сотой доли секунды, его подпитывают колоссальные натовские вливания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции "Спутник".

"Без помощи материальной, финансовой, без вооружений, без политической поддержки киевский режим существовать не может сотой доли секунды вообще. Это тот самый мировой пациент, который без участия огромного количества специализированной техники, оборудования и персонала не может самостоятельно ни слышать, ни видеть, ни дышать, тем более двигаться и так далее. Вот это понимание, конечно, у людей на Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис президента Украины - прим. ТАСС) есть", - отметила дипломат.

"И поэтому они уже давно прибегают к методу шантажа мирового сообщества, отдавая себе отчет, что если это содействие, эти поставки, эти эмиссии, эти подачки или, наоборот, колоссальные вливания хотя бы на секунду остановятся, хотя бы кто-то сделает вид, что, возможно, больше не будет участвовать в этом преступном сговоре, то все, больше не будет ничего, то есть они исчезнут в принципе в одну секунду. Единственное, что их подпитывает и дает им силы, это вот эти колоссальные натовские вливания во всех смыслах этого слова, без них - конец", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада предадут Украину, если не предоставят ей гарантии безопасности на саммите альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.