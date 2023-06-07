Рогов сообщил о переброске подразделений ВСУ из-под Херсона на запорожское направление

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", создание оборонительных сооружений свидетельствует об отсутствии у Киева планов наступления на херсонском направлении в ближайшее время

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску техники и личного состава с херсонского направления на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Есть признаки движения подразделений ВСУ, визуальный контроль подтверждает, что в Херсонской области, кроме работ по созданию оборонительных рубежей на [правом] берегу Днепра, идет спешная переброска живой силы и техники. <...> Со вчерашнего дня они начали активно перебрасываться в сторону Кривого рога, а оттуда уже в сторону линии боевого соприкосновения на запорожском фронте", - сказал Рогов.

По его словам, создание оборонительных сооружений свидетельствует об отсутствии у Киева планов наступления на херсонском направлении в ближайшее время. Ранее Рогов сообщал ТАСС, что ВСУ могут достаточно оперативно перебросить из-под Херсона до 10 тыс. человек личного состава.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Украина использовала подрыв Каховской ГЭС для высвобождения и переброски подразделений с херсонского направления в район наступления. По его словам, за время начавших 4 июня наступательных действий украинские войска на всех направлениях потеряли 3,7 тыс. человек личного состава, 52 танка, более 200 боевых бронированных машин.

Накануне Рогов сообщал ТАСС, что опасность атак ВСУ на запорожском направлении сохраняется, в том числе из-за оставшихся в регионе значительных резервов, которые не были задействованы в неудачном наступлении. При этом Запорожская область может стать приоритетной целью для ВСУ из-за объявленных планов Киева захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым.