Медведев заявил, что контрнаступление ВСУ не является неожиданностью для России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) - не неожиданность для России, потому что Киеву надо оправдывать полученные от Запада деньги и оружие, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие", - написал он в своем Telegram-канале.

Как считает Медведев, "достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ", и все украинское руководство "мгновенно спишут в утиль". "Поэтому выход у киевского режима один - идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных", - констатировал он.

Он также заявил о необходимости полного низложения режима в Киеве в ходе будущего российского наступления. Комментируя ситуацию вокруг украинского "контрнаступления", он написал: "Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление".

"Его [наступления России] цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", - подчеркнул Медведев.

По его словам, Украина и западные страны хотят стереть с лица Земли Россию, поэтому сейчас надо сконцентрироваться и дать им ответ. Он подчеркнул, что Россия превосходит противника и по части вооружений, и морально.

Политик при этом отметил, что "не стоит недооценивать противника". "Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное - максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство", - написал Медведев.

Он добавил, что разочарование Запада может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому не только президентского поста, но и самой жизни.