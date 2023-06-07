Захарова: РФ хочет услышать ответ ООН о том, что сделано по Каховской ГЭС за семь месяцев

По словам официального представителя МИД России, Вашингтону направлялся призыв генсека ООН Антониу Гутерриша "повлиять на киевский режим с целью недопущения подобного развития событий"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва хочет услышать четкий ответ от ООН относительно того, что было сделано по ситуации с Каховской ГЭС за прошедшие семь месяцев, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с настоятельным призывом принять все возможные меры для предотвращения преступления на Каховской станции.

"Можно было бы услышать четкий, внятный, прозрачный, не имеющий второго или третьего толкования ответ от Секретариата ООН, такой ответ, который не мог бы каким-то образом иметь иное прочтение, нежели именно прямой ответ [на вопрос]: а что было сделано? Если ничего не было сделано, то констатировать факт - ничего не было сделано", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Официальный представитель МИД России подсказала, какие ответы могут быть у коллективного Запада на поставленный вопрос: "Первое - до киевского режима доводилась озабоченность генерального секретаря ООН. Вариант два - международному сообществу направлялись письма генерального секретаря ООН, например, странам НАТО, которые курируют киевский режим. Третий момент: Вашингтону, как прямому бенефициару ситуации вокруг Украины, - я имею в виду открытую фазу конфликта - направлялся призыв генерального секретаря ООН повлиять на киевский режим с целью недопущения подобного развития событий". "Очень хочется услышать четкий ответ, что Секретариат ООН сделал за семь месяцев, реагируя на настоятельный призыв постоянного представителя РФ при ООН", - подчеркнула она.

Захарова добавила, что в этом случае не может быть ситуации, где представители ООН сказали бы, что "не заметили, не в курсе, не обладают информацией", поскольку призыв был направлен официальным письмом, распространенным в Совете Безопасности и опубликованном на сайте.