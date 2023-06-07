7 июня, 08:00,
обновлено 7 июня, 08:05

Совфед поддержал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В сопроводительных документах к закону отмечается, что с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только РФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Читайте также
Что известно о статусе Азовского моря и Керченского пролива

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 24 мая. Депутаты денонсировали договор на пленарном заседании 1 июня.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только Российской Федерации. "В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора", - говорится в документе.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация