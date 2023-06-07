Абрамченко назвала экоцидом уничтожение Каховской ГЭС

По словам зампредседателя правительства, затоплены скотомогильники, а также очистные сооружения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Киевский режим, уничтожив Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), устроил экоцид в Херсонской области, затоплены скотомогильники, очистные сооружения, считает заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

"Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области. На сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тыс. мирных граждан, в том числе детей. Затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Погибли животные. <...> Это преступление киевского режима должно быть рассмотрено и осуждено на площадке ООН", - сказала Абрамченко, выступая в Совете Федерации в среду.

По ее словам, на затопленной территории находятся несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк "Нижнеднепровский" и Гилея, которые надолго утратили свою рекреационную ценность.

"Киев ненавидит крымчан и фактически обнулил конвенцию Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер", - добавила замглавы кабинета министров.

Она также подчеркнула, что правительство вместе с руководством Херсонской области предприняло необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям.

"Мы и дальше будем заботиться о российских регионах. Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической катастрофы", - заключила Абрамченко.