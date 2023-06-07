В Якутии "Единая Россия" более чем на треть обновила состав кандидатов в парламент

Из кандидатов, победивших в праймериз партии "Единая Россия" в парламент республики - одномандатники и первые номера в региональных группах, 23 человека из 70 являются действующими депутатами Государственного собрания региона

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Состав кандидатов в республиканский парламент и гордуму Якутска обновился более чем на треть по итогам предварительного голосования партии "Единая Россия". Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"По итогам предварительного голосования партия "Единая Россия" в Якутии более чем на треть обновила состав кандидатов в Ил Тумэн (парламент республики - прим. ТАСС) и Якутскую городскую думу", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Якутии, секретаря Якутского регионального отделения партии Айсена Николаева.

Уточняется, из кандидатов, победивших в праймериз партии "Единая Россия" в парламент республики - одномандатники и первые номера в региональных группах, 23 человека из 70 являются действующими депутатами Государственного собрания региона. Кроме того, из кандидатов, победивших в предварительном голосовании "Единой России" среди глав районов, 6 из 9 являются действующими главами районов, состав кандидатов обновился также на треть, отметили в правительстве.

В Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания Якутии и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований.

29 мая президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона. Позднее Николаев заявил о желании участвовать в выборах руководителя республики. Региональное отделение "Единой России" сообщило, что поддержит выдвижение Николаева.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей. В этом году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики.