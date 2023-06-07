Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября

Согласно действующему законодательству, избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления о назначении выборов мэра

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли постановление о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания начинается сразу после публикации этого документа.

"Выборы мэра Москвы устанавливаются в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством города Москвы. <…> [30 мая был] внесен проект постановления о назначении выборов мэра Москвы <…> на 10 сентября 2023 года. <…> Принятие и официальное опубликование даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года", - сказал в ходе пленарного заседания в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно федеральному законодательству, Мосгордума назначает выборы мэра столицы за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, следовательно, выборы должны были быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Решение Мосгордумы вступит в силу после опубликования, столичный парламент должен сделать это в течение пяти дней после принятия документа.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.