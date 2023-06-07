7 июня, 09:09,
обновлено 7 июня, 09:38
Военная операция на Украине

Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС

Сергей Бобылев/ ТАСС
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Спикер Совфеда добавила, что он привел к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Удар ВСУ по плотине Каховской ГЭС является терактом и военным преступлением, он привел к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Хотела бы от имени сенаторов РФ выразить глубочайшее возмущение, осуждение тому террористическому акту по сугубо мирной гражданской инфраструктуре. Разрушение плотины Каховской электростанции - это террористический акт и чудовищное военное преступление, причем заранее спланированное, продуманное, которое привело к очень серьезной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

"Если и в этот раз международное сообщество попытается как-то замять эту тему, снизить градус осуждения на площадке ООН и других, то они будут тоже совершать преступление", - добавила она.

Матвиенко поручила сенаторам оперативно подготовить заявление Совфеда "с изложением правдивой ситуации" и разослать документ в парламенты всех стран. Она назвала случившееся катастрофой. "Последствие этого не одно поколение будет на себе испытывать", - подчеркнула спикер. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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