Мосгордума 13 июня уйдет на летний перерыв

Зампредседателя столичного парламента Степан Орлов отметил, что депутаты продолжат работать, проводить встречи с москвичами и участвовать в дискуссиях по необходимым изменениям законодательства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская городская дума планирует завершить весеннюю сессию 13 июня и уйти на летние каникулы до 17 сентября. Соответствующее постановление зачитал в среду на заседании зампредседателя столичного парламента Степан Орлов.

"Предлагается определить летний перерыв в работе думы с 13 июня, это вторник, по 17 сентября, воскресенье, 2023 года. <…> Это не означает, что депутаты уходят в отпуск, это означает, что депутаты работают в своих избирательных округах, готовят проекты законодательных актов, проекты постановлений для того, чтобы их рассмотреть уже в осеннюю сессию", - сообщил Орлов.

Он отметил, что перерыв в работе думы на несколько месяцев - это традиция, а не новелла. Депутаты продолжат работать, проводить встречи с москвичами и участвовать в дискуссиях по необходимым изменениям законодательства. Также парламентарии смогут работать в своих политических партиях, которые готовятся к выборам мэра Москвы.

Эта сессия стала восьмой для седьмого созыва Мосгордумы.